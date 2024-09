Ranocchia: “L’Inter deve arrivare in fondo in tutte le competizioni. E’ una sconfitta che può aiutare”

Intervenuto a Pressing, l’ex capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, ha parlato della sconfitta dei nerazzurri contro il Milan. “E’ la prima volta che vedo un Milan che crea tanto – ha proseguito – ha sfruttato tutti i buchi dell’Inter. Probabilmente hanno preparato la partita sapendo che all’Inter piace tenere la palla e infatti sono stati molto bravi in questo. L’Inter viene da anni di grande calcio, di successi, talenti, giocatori in grande crescita. L’unica avversaria dell’Inter per me è ancora l’Inter”.

E poi ancora: “L’Inter non ha fatto l’Inter. Una squadra abituata a vincere deve puntare ad arrivare in fondo in tutte le competizioni. La Champions è molto più difficile, ovviamente, ma l’unico pericolo è abbassare il livello mentale perché ti senti troppo bravo. Se l’Inter tornerà ai suoi livelli? Sì, magari è una sconfitta che può aiutare”.