Raya para il rigore a Retegui ed evita l’impresa Atalanta. Al Gewiss Stadium finisce 0-0

Avvio con qualche difficoltà per l’Atalanta che fa fatica a uscire dalla propria metà campo e viene salvata dal proprio portiere che effettua un grande salvataggio sulla punizione di Saka. Da questo momento in poi prende fiducia la squadra di Gasperini e crea i presupposti per portarsi in vantaggio sull’ottima sponda di Retegui per De Ketelaere ma da dentro l’area il belga spedisce fuori.

L’Atalanta non va oltre il pari in casa contro l’Arsenal

Al 51′ Ederson si guadagna un calcio di rigore per fallo di Saliba sul brasiliano, dagli undici metri si presenta Retegui ma Raya lo ipnotizza prima indovinando l’angolo e poi sulla ribattuta con un riflesso fulmineo evita lo svantaggio dei Gunners. Tra il 74′ e il 75′ un’occasione per parte: prima Cuadrado ci prova di collo da fuori area a giro col pallone che termina di poco a lato e successivamente Sterling imbuca Martinelli che tutto solo davanti a Carnesecchi calcia alto. I nerazzurri ottengono un ottimo punto al debutto stagionale in Champions League contro l’Arsenal.

Tabellino del match

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta (70′ Bellanova), De Roon, Ederson, Ruggeri (89′ Pasalic); De Ketelaere (60′ Cuadrado), Lookman (89′ Samardzic); Retegui (70′ Zaniolo). All. Gasperini

ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber (73′ Calafiori); Havertz, Partey (58′ Jorginho), Rice; Saka (73′ Sterling), Jesus (58′ Trossard), Martinelli. All. Arteta

Arbitro: Clement Turpin

Ammoniti: 12′ Ederson