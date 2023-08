Rayo Vallecano-Atlético Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Atlético Madrid in campo con il 3-5-2 composto da: Oblak tra i pali; Azpilicueta, Savic ed Hermoso in difesa; Llorente, de Paul e Lemar in mezzo al campo, con Molina e Carrasco sulle corsie laterali; in avanti il due composto da Griezmann e Depay. Morata parte dalla panchina.

Le probabili formazioni:

Rayo Vallecano(4-2-3-1): Stole Dimitrievski; Iván Balliu, Aridane Hernández, Florian Lejeune, Alfonso Espino; Unai López, Óscar Valentín; Isi Palazón, Óscar Trejo, Álvaro García; Raúl de Tomás

Atlético Madrid (3-5-2) : Jan Oblak; César Azpilicueta, Stefan Savic, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marcos Llorente, Rodrigo de Paul, Thomas Lemar, Yannick Carrasco; Antoine Griezmann, Memphis Depay.