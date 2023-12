Lipsia in campo questo pomeriggio alle 18.45 contro lo Young Boys alla Red Bull Arena. Padroni di casa, già qualificati al prossimo turno, sono già sicuri del secondo posto. Diversamente, gli svizzeri sono a caccia di un punto che consentirebbe loro di continuare in Europa e di raggiungere i play off di Europa League.

Le probabili formazioni:

RB LIPSIA (4-2-2-2): Gulácsi; Klostermann, Simakan, Lukeba, Lenz; Kampl, Haidara; Baumgartner, Forsberg; Poulsen, Openda. All. Rose.

YOUNG BOYS (4-3-1-2): Von Ballmoos; Blum, Camara, Benito, Garcia; Niasse, Lauper, Males; Ugrinic; Nsame, Elia. All. Wicky.