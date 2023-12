In uno dei match più attesi della Liga, il Real Betis ospiterà il Real Madrid in una partita carica di significato. Il Betis, attualmente settimo in classifica, si avvicina a questa partita con un’impressionante striscia di dieci partite senza sconfitte. Dall’altra parte, il Real Madrid, attualmente in testa alla classifica, è a sua volta imbattuto nelle ultime nove partite di campionato e mira a consolidare ulteriormente la propria posizione di leadership.

Real Betis-Real Madrid, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Real Madrid è favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno al 1.75 su snai e 1.83 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.90 mentre una vittoria del Real Betis (segno 1) si trova anche a 4.25 Ecco la comparazione quote di Real Betis Real Madrid dei bookmakers:

Snai : Real Betis (1): 4.25 Pareggio (X): 3.90 Real Madrid (2): 1.75

: Gol Gol : Real Betis (1): 4.10 Pareggio (X): 3.85 Real Madrid (2): 1.80

: SportBet : Real Betis (1): 4.20 Pareggio (X): 3.90 Real Madrid (2): 1.83

:

Momento Real Betis

Il Real Betis ha dimostrato una forma notevole, registrando tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite di campionato. Tuttavia, la squadra di Manuel Pellegrini sarà priva di alcuni giocatori chiave come Claudio Bravo, Nabil Fekir, William Carvalho, Youssouf Sabaly e Marc Bartra per infortunio. Inoltre, Hector Bellerin è squalificato a seguito dell’espulsione nell’ultima partita di campionato contro l’Almeria. Con molta probabilità le chiavi dell’attacco del Betis saranno affidate a Diao, Isco, Perez e Willian Jose.

Momento Real Madrid Il Real Madrid, guidato da Carlo Ancelotti, ha visto un ritorno in forma di Luka Modric e Kepa Arrizabalaga, entrambi disponibili per la selezione. Tuttavia, i Blancos devono fare a meno di Dani Carvajal, Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Arda Guler, Aurelien Tchouameni, Eder Militao e Thibaut Courtois per infortunio. Ancelotti in attacco si affida ai soliti noti: Bellingham, Rodrygo e Diaz. Real Betis-Real Madrid, consigli e Analisi Finale

La partita tra Real Betis e Real Madrid promette di essere un incontro altamente competitivo e tattico. Entrambe le squadre hanno mostrato una forma impressionante e sono determinate a mantenere i loro rispettivi record imbattuti. Tuttavia, le assenze chiave in entrambe le squadre potrebbero influenzare l’esito del match. Considerando la profondità della rosa del Real Madrid e la loro forma recente, è probabile che possano avere un leggero vantaggio. Un risultato possibile potrebbe vedere i Blancos trionfare e portare a casa i 3 punti.