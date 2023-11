Real Madrid-Braga, probabili formazioni e dove vederla

Match point per il Real Madrid, a tre punti dalla qualificazione agli ottavi, che questa sera ospita i porteghesi del Braga al Santiago Bernabeu. Merengues, a punteggio pieno, vincitori delle prime tre gare disputate, hanno vinto nella gara d’andata per 1-2 con reti di Rodrygo e Bellingham. Dall’altra parte, il Braga, terzo, a tre punti dal Napoli, ancora in corsa per un posto nel prossimo turno. La sfida sarà visibile Sky Sport Arena, Sky Sport (canale 252); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-3): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Rodrygo, Joselu, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Mendes, Fonte, Niakate, Borja; Al-Musrati, Zalazar; Djalo, R.Horta, Bruma; Banza. All. Artur Jorge.