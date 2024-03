Real Madrid-Celta Vigo, le probabili formazioni e dove vederla

Sfida importante in Liga per il Real Madrid. Blancos, reduci della qualificazione al prossimo turno di UEFA Champions League, a caccia di una vittoria fondamentale per allungare sul Barcellona, vincitore nell’ultima trasferta contro il Maiorca. Davanti, il Celta Vigo, quartultimo, reduce da due risultati utili consecutivi. Il match, in programma domenica alle 18.30 al Santiago Bernabeu, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Mendy, Carvajal, Fernandez, Garcia; Kroos, Camavinga, Ceballos; Diaz; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.

CELTA VIGO (3-4-3): Guaita; Starfelt, Dominguez, Nunez; Mingueza, Tapia, De La Torre, Sanchez; Duvikas, Aspas, Larsen. All. Benitez.