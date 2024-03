Real Madrid e City ai quarti di Champions League | Le due big raggiungono Psg e Bayern Monaco

Grazie alla vittoria per 3-1 contro il Copenhagen e al pareggio(sofferto) tra Real Madrid e Lipsia, le due big della Champions League avanzano il turno e raggiungono PSG e Bayern Monaco in attesa delle altre partecipanti. Tutto facile per la squadra di Guardiola che chiude la pratica al primo tempo, mente i Blancos soffrono un po’ come all’andata ma accedono al turno successivo.