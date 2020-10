Il Real Madrid non vuol farsi trovare impreparato, in caso di esonero di Zinedine Zidane le merengues hanno individuato il sostituto, è Pochettino.

E’ Pochettino il sostituto di Zidane in caso di esonero. Come riporta il The Sun, il Real Madrid avrebbe preso contatti con Mauricio Pochettino per la panchina. I risultati della squadra di Zidane sono al di sotto delle aspettative, ma in Spagna temono anche che sia lo stesso tecnico il primo pronto a dimettersi se la situazione non dovesse cambiare. La vittoria nel clasico ha riportato entusiasmo, ma la situazione non idilliaca ha spinto la dirigenza a valutare possibili alternative a Zidane.