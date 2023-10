Reduci dal successo in Champions League contro il Napoli, i Blancos sfidano l’Osasuna al Bernabeu per la nona giornata de La Liga. Dopo le vittorie ottenute con Las Palmas e Girona, il Real Madrid insegue la terza vittoria consecutiva in campionato, che le permetterebbe, tra le altre cose, di mantenere il primo posto in classifica. Il match si disputerà sabato 7 ottobre, alle ore 16.15, e sarà visibile su DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-OSASUNA