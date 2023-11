Il Real Madrid si presenta al match contro il Rayo Vallecano con diverse assenze che rendono la formazione di Ancelotti piuttosto corta in alcuni reparti. Tuttavia, la rosa delle Merengues ha dimostrato di avere mille risorse e soluzioni per sopperire alle defezioni. I Blancos restano ampiamente favoriti, ma non bisogna sottovalutare un Rayo in grande forma, capace di fermare la Real Sociedad nell’ultimo turno. Il match sarà trasmesso sia da Sky che da DAZN.

Real Madrid-Vallecano, le probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, F.Garcia; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. Allenatore: Carlo Ancelotti.

RAYO VALLECANO (4-5-1): Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Espino; Palazon, U.Lopez, Trejo, Ciss, A.Garcia; De Tomas. Allenatore: Francisco.