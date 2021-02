Calcio estero, Benzema e Mendy regalano il derby a un Real Madrid in emergenza

Il Real Madrid vince nel recupero della prima giornata contro il Getafe. I Blancos affrontano il derby con nove assenti forzati di cui la metà titolari. Proprio per questo motivo, Zinédine Zidane concede la gioia del debutto anche ai giovani Marvin, Arribas e Chust. La formazione del tecnico originario di Marsiglia trova la seconda vittoria consecutiva in Liga e approfitta del mezzo passo falso dei cugini dell’Atletico (2-2 con il Celta Vigo). Ad aprire le mercature è il solito Karim Benzema. Al 60’ il francese abile a sfruttare un preciso cross dalla destra di di Vinicius Junior. Sei minuti dopo sull’asse Marcelo-Mendy nasce il goal che mette al sicuro i 3 punti: cross del brasiliano e deviazione vincente in spaccata del francese. I Galacticos chiudono il match portandosi a 5 punti dai Colchoneros che però hanno due partite da recuperare.

Calcio estero, FA Cup: Manchester United e Bournemouth ai quarti

In Inghilterra va in scena il quinto turno della Fa Cup. La Coppa Inglese regala sempre grandi emozioni e non tradisce mai le aspettative. Il Burnley, in casa al Turf Moor, viene sconfitto 2-0 da una formazione di Championship, ovvero il Bournemouth retrocesso nella scorsa stagione nella seconda serie del calcio inglese.

Il Manchester United ha vinto 1-0 ai supplementari contro il West Ham grazie al gol di McTominay al 98′ minuto dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Il tecnico dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha così commentato nel post-partita: “Avremmo dovuto chiudere prima la partita ma non ci siamo riusciti. Abbiamo dominato ma dobbiamo imparare a essere più cinici. Sono molto felice per il gol di McTominay, ha mostrato grande personalità”.