Sfida chiave per il destino europeo del Benfica, fanalino di coda del girone, ospite questa sera del Real Sociedad. I lusitani, all’ultima chiamata, proveranno a restare ancorati ad un’insperata qualificazione, ad oggi distante ben 7 punti. Dall’altra parte, però, c’è il solidissimo Real Sociedad, primo a pari merito con l’Inter, vincitore per 0-1 nella gara d’andata del da Luz, grazie alla rete di Méndez. La gara sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 254); in streaming su Sky Go, Now e Mediaset Infinity.

Le probabili formazioni:

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Muñoz; Méndez, Zubimendi, Merino; Barrenetxea, Kubo, Oyarzabal. All. Alguacil.

BENFICA (3-4-3): Trubin; António Silva, Otamendi, Morato; João Neves, Florentino, João Mário, Aursnes; Rafa Silva, Di María, Gonçalo Guedes. All. Schmidt.