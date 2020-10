Real Sociedad Napoli

Il Napoli ha battuto in trasferta la Real Sociedad 1-0 nell’incontro valido per il Gruppo F di Europa League. Decisiva la rete di Politano al 10′ della ripresa. I partenopei hanno chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Osimhen nel finale (93′). Prima vittoria nel girone per la formazione di Gattuso che sale a 3 punti.

