Il PSG di Luis Enrique ospita il Reims nella gara valida per la dodicesima giornata di Ligue1. Parigini alla quarta vittoria consecutiva in campionato, ultima contro il Montpellier. Bene la stagione del Reims fino a questo momento. I padroni di casa, quinti, distano soltanto cinque lunghezze dal PSG, secondo, hanno vinto le ultime due gare disputate. L’ultimo precedente allo stadio Auguste Delaune, risalente alla passata stagione, è terminato 0-0. Il match sarà visibile su Sky Sport Max (canale 205), e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

REIMS (3-4-3): Diouf; Agbadou, Okumu, Abdelhamid; Foket, Richardson, Matusiwa, Wilson-Esbrand; Ito, O. Diakité, Daramy. All. Still.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Mukiélé, Marquinhos, Skriniar, Hernandez; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. All. Luis Enrique.