Giorgio Chiellini ha parlato dinanzi ai microfoni di Sky dopo la partita Milan-PSG. L’ex difensore della Juventus ha detto: “Nelle ultime settimane il Milan ha avuto diverse partite difficili e non è stato nemmeno molto fortunato, come contro la Juventus. Si sono create così delle insicurezze. L’unica partita sbagliata completamente è stata quella contro l’Udinese, ma contro il PSG si sono rifatti alla grande”.

Chiellini sul Milan in campionato | La sua idea sui rossoneri contro Juventus e Napoli

Chiellini ha anche espresso la propria opinione sulle prestazioni del Milan in campionato, rispettivamente con Juventus e Napoli: “Contro la Juve nel primo tempo era in controllo, ma l’espulsione ha cambiato la partita e il gol della Juve è arrivato su deviazione. A Napoli era avanti di due gol, ma tra infortuni e problemi ha rischiato anche di perderla, soltanto con l’Udinese ha oggettivamente buttato via la partita”. Chiellini ha risolto il proprio contratto che lo legava ai bianconeri nel giugno del 2022 e oggi, a trentanove anni, è un giocatore del Los Angeles FC, squadra che milita nella Major League Soccer.