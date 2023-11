Report Juventus, due recuperi per Allegri | Ecco come cambia la formazione

Nel 13° turno di Serie A, Juventus e Inter scenderanno in campo all’Allianz Stadium, come di consueto nel tentativo di vincere il Derby d’Italia. Tuttavia, diversi giocatori di Allegri e Inzaghi non saranno disponibili per la partita a causa di infortuni e squalifiche.

Juventus, il punto sugli infortunati

Come riportato da “Sportmediaset”, il tecnico Massimiliano Allegri ha recuperato Miretti e Mckennie in vista del Derby d’Italia previsto per domenica 26 novembre. Si presume che siano proprio questi ultimi a comporre il centrocampo, insieme al francese Rabiot. L’altro infortunato della Juventus, il centrocampista Manuel Locatelli, è ancora in dubbio per la partita contro i nerazzurri. Ai lati, ci sarà spazio per Cambiaso a destra e Kostić sinistra. In attacco, il tecnico si affiderà infine alla coppia Chiesa e Kean.