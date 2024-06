Repubblica Ceca-Turchia, la diretta | Il risultato (1-2)

Queste le formazioni in vista della sfida di questa sera con la formazione di Montella che vuole vincere dopo la batosta col Portogallo.

Repubblica Ceca-Turchia, il tabellino:

REPUBBLICA CECA: Stanek J.(P), Holes T., Hranac R., Krejci L., Coufal V., Soucek T.(C), Provod L., Jurasek D., Barak A., Chytil M., Hlozek A.. A disposizione: Cerny V., Cerv L., Chory T., Doudera D., Jaros V.(P), Jurasek M., Kovar M.(P), Kuchta J., Lingr O., Schick P., Sevcik P., Sulc P., Vitik M., Vlcek T., Zima D. Allenatore: Hasek I..

TURCHIA: Gunok M.(P), Muldur M., Akaydin S., Demiral M., Kadioglu F., Yuksek I., Ozcan S., Guler A., Calhanoglu H.(C), Yildiz K., Yilmaz B. A.. A disposizione: Akgun Y., Akturkoglu K., Ayhan K., Bayindir A.(P), Cakir U.(P), Celik Z., Kahveci I. C., Kaplan A., Kilicsoy S., Kokcu O., Tosun C., Yazici Y., Yildirim B., Yokuslu O. Allenatore: Montella V..

Reti: 51′ Calhanoglu, 65′ Soucek, 94′ Tosun