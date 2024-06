Repubblica Ceca-Turchia, le scelte di Hasek e Montella: le formazioni

Turchia e Repubblica Ceca in campo per un posto agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024. Montella conferma il 4-2-3-1. Titolarissimo Çalhanoğlu, in mezzo al campo, con Yuksek. Sulla trequarti Kahveci, Arda Guler e Yildiz. In avanti c’è Yilmaz. Difesa con Muldur, Demiral, Ayhan e Kadioglu.

Repubblica Ceca-Turchia, le probabili formazioni:

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Stanak; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Barak, Provod, Doudera; Hlozek, Chytil. CT. Hasek.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Çalhanoğlu; Kahveci, Arda Guler, Yildiz; Yilmaz . CT. Montella.