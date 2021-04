Il Milan non ha intenzione di perdere Donnarumma e si inventa la strategia giusta per trattenerlo a Milano.

Il Milan non ha intenzione di dire addio al suo portiere, così si cercano, già da tempo, alternative per trattenere l’estremo difensore. Cedere alle richieste economiche per il rinnovo avanzate da Raiola non è possibile, ma nelle ultime ore è arrivata l’idea di una strategia alternativa. Soluzione che potrebbe piacere a tutti.

Calciomercato Milan, la strategia per Donnarumma

Al Milan il pensiero principale è la qualificazione alla prossima Champions League, ma sono anche giorni caldissimi per il futuro di Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere è sempre più vicino alla scadenza, 30 giugno, e bisogna darsi accelerare i tempi, la Juventus è ancora in agguato. Per il rinnovo, c’è Raiola che vuole 10 milioni più bonus, il club milanese non intende alzare l’offerta da 7+1, ma Gigio ha deciso di dare priorità al Milan perché vorrebbe giocare la Champions League con la casacca rossonera, un sogno per la sua squadre del cuore, nella quale è cresciuto.

A questo punto, per essere tutti soddisfatti, è stata cercata l’alternativa che mette tutti d’accordo: un mini-rinnovo annuale a 7 milioni di euro (più uno di bonus) con l’inserimento di una clausola rescissoria a fissata a 30 milioni ed esercitabile nel caso in cui il Milan non si qualificasse per la Champions. Questa strategia aiuta a guadagnare tempo, ma soprattutto a discutere per un rapporto più duraturo in vista del 2022.