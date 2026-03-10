Bologna-Roma, giovedì l’andata degli ottavi di Europa League: le idee del Gasp

Prima volta in Europa League il confronto tra le due italiane: Roma e Bologna. Uno spareggio sfortunato per le due squadre tricolore ancora in corsa per l’Europa League. Le due formazioni si sfideranno giovedì 12 marzo a Bologna per la gara di andata. Le idee di Gasperini, tra indisponibili e disponibili per il match.

Bologna-Roma, le idee del Gasp

Dopo la delusione per la sconfitta sul campo del Genoa, a Trigoria è subito testa all’Europa League. La Roma è tornata subito ad allenarsi a Trigoria per preparare l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna, in programma giovedì alle 18,45 al Dall’Ara. Per Gasperini arrivano anche buone notizie: ritrovato Hermoso in difesa.

Mentre Mario Hermoso vola verso la convocazione, si è allenato parzialmente in gruppo e oggi tornerà a disposizione, non sarà lo stesso per Mati Soulé. Nonostante le condizioni siano migliorate, e si procede anche con un lavoro extra con l’osteopata, giovedì non ci sarà. Non ci sarà neanche Mancini, nel suo caso per squalifica, al suo posto Zaragoza. Certamente ci sarà Ndicka e troverà posto anche Ghilardi e, probabilmente, Celik come braccetto. Sugli esterni, il Gasp dovrebbe inserire Wesley con Rensch che si posiziona a destra mentre, a centrocampo, riprende il suo posto Cristante. Possibile riposo per uno uno tra Koné e Pisilli. In avanti, possibile occasione per Zaragoza mentre quasi impossibile per Gasperini rinunciare a Malen, un dei migliori della stagione.