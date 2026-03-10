Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Marzo 10, 2026
Questa sera torna SportPaper TV | Alle 22.10 su T9

In diretta anche su www.sportpaper.tv e sul canale ufficiale twitch di Sport Paper

-
Fabiano Corona
-
13
sportpaper tv

Dalle 22.10 alle 00.10 Sport Paper TV, con Roberta Pedrelli

Nuova puntata di SportPaper TV, dalle 22.10 sul canale 17 del digitale terrestre di T9, si parlerà di corsa scudetto, obiettivo quarto posto e di orrori arbitrali. Una puntata da non perdere. Ospiti di Roberta Pedrelli, Adriano Tommasi, Giampiero Giuffrè, Antonio Screpante, Maurizio Maccione, Flavio Maria Tassotti e il direttore Daniele Amore. In collegamento Vincenzo Matrone, volto storico di SportItalia.

In streaming e su twitch

La puntata sarà visibile anche in streaming su www.sportpaper.tv e su twitch.

