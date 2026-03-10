Questa sera torna SportPaper TV | Alle 22.10 su T9

Dalle 22.10 alle 00.10 Sport Paper TV, con Roberta Pedrelli
Nuova puntata di SportPaper TV, dalle 22.10 sul canale 17 del digitale terrestre di T9, si parlerà di corsa scudetto, obiettivo quarto posto e di orrori arbitrali. Una puntata da non perdere. Ospiti di Roberta Pedrelli, Adriano Tommasi, Giampiero Giuffrè, Antonio Screpante, Maurizio Maccione, Flavio Maria Tassotti e il direttore Daniele Amore. In collegamento Vincenzo Matrone, volto storico di SportItalia.
In streaming e su twitch
La puntata sarà visibile anche in streaming su www.sportpaper.tv e su twitch.