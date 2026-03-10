Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
martedì, Marzo 10, 2026
Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29^ giornata

Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla 29^ giornata

Le decisioni del Giudice Sportivo

Salvatore Ciotta
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CARRARESE per avere suoi sostenitori, durante il riscaldamento e nel corso del secondo tempo, rivolto cori insultanti nei confronti dell’Arbitro e dei suoi collaboratori.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 48° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. b)

CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARBONI Andrea (Monza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. PIEROBON Christian (Juve Stabia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CACCIAMANI Alessio (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione). HAPS Ridgeciano Delano (Venezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). MARCONI Ivan (Virtus Entella): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Decima sanzione).PATIERNO Francescocosimo (Avellino): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

Direttore: Daniele Amore
