martedì, Marzo 10, 2026
Empoli: Dionisi esonerato, al suo posto Fabio Caserta

Il nuovo allenatore dell'Empoli è Fabio Caserta

Di
Salvatore Ciotta
-
14

Di seguito il comunicato ufficiale del club:

Empoli Football Club comunica che Fabio Caserta è il nuovo allenatore della Prima Squadra.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento alle ore 14.30 al Sussidiario del Carlo Castellani Computer Gross Arena.
Fabio Caserta nasce il 24 settembre 1978 a Melito di Porto Salvo. Dopo una carriera da calciatore professionista, inizia il suo percorso in panchina nella stagione 2016/17 come vice allenatore alla Juve Stabia in Serie C. Nel campionato successivo viene nominato tecnico della formazione campana, conquistando poi nell’anno seguente la promozione in Serie B già nel mese di aprile. Con la Juve Stabia guida la squadra anche nel campionato cadetto. Nella stagione 2020/21 diventa il nuovo allenatore del Perugia, centrando al primo anno la promozione in Serie B. Passa quindi alla guida del Benevento, chiudendo la stagione al settimo posto e raggiungendo la semifinale playoff. Il percorso di Fabio Caserta prosegue sulle panchine di Cosenza, Catanzaro, con cui nella stagione 2024/25 raggiunge la semifinale playoff di Serie B, e Bari.

