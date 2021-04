Zlatan Ibrahimovic resterà a Milano. L’attaccante svedese sembra aver deciso di giocare ancora e il Milan gli ha offerto l’opportunità di farlo ancora in rossonero. Non sarà difficile trovare l’intesa per concludere il rinnovo. Il contratto del giocatore scade il prossimo mese di giugno. A dare certezza sulla sua permanenza a Milano è Paolo Maldini.

Alla fine il Milan e Zlatan Ibrahimovic saranno insieme anche nella prossima stagione. Il dt del Milan, Paolo Maldin, ha confermato la cosa: “Posso dire che con Ibra siamo ai dettagli, siamo vicinissimi al rinnovo”. L’ex difensore del Milan, però, non ha aggiunto altro, non si è sbilanciato sulle altre questioni contrattuali: “Tutti vogliono rinnovi brevi? Legarsi a vita a una squadra è una scelta personale, a volte può dare tanta soddisfazione, come è stato per me, a volte no. Io so cosa ho a disposizione dal club e so qual è la mia idea di costruzione della squadra. Naturalmente per fare un affare bisogna essere felici in due”.