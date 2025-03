Il rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan attuale capitano rossonero è ancora lontano da un punto di vista nero su bianco. L’accordo tra il club e il portiere francese c’è su tutta la linea ma ancora non arriva la firma: questo per due motivi.

Rinnovo Maignan, il Milan prende tempo

Esisterebbe già un accordo verbale tra la società di Via Aldo Rossi e l’estremo difensore francese. Maignan dovrebbe firmare un contratto per un rinnovo fino al 2028 e con uno stipendio elevato per quelli che sono i parametri del Milan. Leao, il più pagato nella rosa, percepisce 5 milioni netti più 2 di bonus, Maignan arriverebbe a percepire 5 più bonus. Nonostante manchino solo le firme, il Milan sta prendendo un po’ di tempo: primo deve capire il direttore sportivo, secondo ci sono delle riflessioni in corso per quelle che sono le riflessioni di Maignan.

Maignan, nonostante il periodo difficile della squadra e anche personale, una stagione segnata da tanti eventi negativi in porta, resta una personalità importante e un leader nel team rossonero. La società ha intenzione di continuare con il francese anche nei prossimi anni.