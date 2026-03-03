Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
Rinnovo Vlahovic, la Juventus ci prova: le due parti sembrano più vicine all’accordo

Anna Rosaria Iovino
DUSAN VLAHOVIC IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dusan Vlahovic ha un contratto in scadenza con la Juventus a fine giugno di quest’anno. Uno degli argomenti più chiacchierato dell’ultimo anno è proprio il rinnovo Vlahovic. Fino ad oggi mai così vicine le due parti per il rinnovo che però a breve potrebbe trovare una firma definitiva.

Rinnovo Vlahovic, le parti si avvicinano

L’attaccante serbo fermato per tre mesi da un infortunio ha ribadito al club che la Juve è la sua priorità. Ora è pronto al rientro dopo il lunghissimo stop e per aiutare la sua squadra nel finale di stagione. Entrambe le parti hanno fatto qualcosa di importante: dimostrato di aver voglia di continuare insieme e trovare la strada che va bene a tutti.

La dirigenza della Vecchia Signora ha messo sul piatto l’intenzione di fargli una proposta simile a quella di Yildiz, ma con cifre differenti. La Juve non può rinnovare aumentando, semmai diminuendo le cifre. Intanto, da parte dell’attaccante, c’è stata una mossa addirittura più decisa. Cioè: non soltanto l’apertura ad abbassare le richieste economiche, ma anche a cambiare gli interlocutori. Al tavolo della trattativa siederà così il padre, con cui la dirigenza Juve ha già avuto un contatto la scorsa settimana, e un altro intermediario di fiducia, come fosse una sorta di garante dell’operazione. Nei prossimi giorni ci sarà un’accelerata decisiva.

