Basket Serie A2, Riziero Ponziani torna alla NPC Rieti

Riziero Ponziani torna alla NPC Rieti

La NPC è lieta di annunciare il ritorno alla NPC Rieti Pallacanestro del giocatore Riziero Ponziani che farà dunque parte del roster amarantoceleste nella prossima stagione di serie A2.

La carriera di Riziero Ponzani

Nativo di San Cesareo, classe 1994 e 205 cm di altezza, per Riziero questa sarà la terza esperienza con la canotta della casa madre amarantoceleste dopo le esperienze in Serie B dal 2013 al 2015 ed il ritorno a Rieti dopo una breve parentesi con Valmontone nel corso della stagione 2015/2016. Nel 2016/2017 invece la prima intera esperienza in serie B con la maglia di Campli, stagione che chiude a 6.1 ppg e 4.1 rpg in 34 partite. L’anno seguente lo vede ancora in Serie B, sempre con Campli, con statistiche in ascesa in un’annata sportiva 2017/2018 da 11.8 ppg e 5.8 rpg. Negli ultimi due anni la casa di Riziero è stata invece Chieti con cui ha potuto consolidare le proprie statistiche ma soprattutto una crescita tecnica e umana culminata con una stagione, l’ultima, a 9.6 punti e 9 rimbalzi di media.

Le parole di Riziero Ponziani

Per Riziero Ponziani il ritorno a Rieti è sicuramente emozionante: “Sono molto contento di questa opportunità e della fiducia che mi ha dato la società. In un certo senso sto tornando a casa perché ho iniziato la mia esperienza da senior a Rieti, dove sono rimasto per tre anni. Ora ho voglia di dimostrare il mio valore dando il mio supporto alla squadra ed ovviamente non vedo l’ora che il campionato inizi. Tornare a Rieti è una bellissima soddisfazione e spero di incontrare tutti i tifosi il prima possibile”.