Roberta Pedrelli: “Cassano mi fece entrare a Trigoria, andai a trovare Mancini”

Roberta Pedrelli, conduttrice radiofonica e televisiva, seguitissima sui social, racconta quanto accaduto nel lontano 2005. Un’incursione in segreto a Trigoria per salutare il suo ex compagno Amantino Mancini, con la collaborazione di Antonio Cassano, con il calciatore che l’aveva fatta entrare di nascosto da un cancello secondario.

Il retroscena su Cassano e l’incursione a Trigoria

Roberta Pedrelli ha parlato al podcast di Sebastiano Sarno. Ospite nel suo studio, la conduttrice e influencer – nota per esser tifosissima della Roma – ha raccontato della sua incursione “segreta” a Trigoria: “Mi ero appena fidanzata con Amantino Mancini e la Roma stava andando malissimo” – racconta – “un anno delicato in cui si rischiava di retrocedere. La salvò proprio Antonio Cassano. A me mancava il mio fidanzato, la squadra era in ritiro forzato da due settimane e desideravamo vederci. E allora andai a Trigoria di notte per un saluto di cinque minuti. Cassano mi aiutò facendomi entrare da un cancello secondario“.