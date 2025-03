Osimhen è stato accostato alla Juventus diverse volte, soprattutto nel finale di rapporto con i partenopei. Alla fine è volato in Turchia, ma non è detto che non possa succedere. A riaprire tutto è Roberto Pruzzo.

Roberto Pruzzo sgangia la bomba del prossimo mercato

Tutto svelato nel corso di un’intervista ai microfoni di “Radio Radio“, a farlo è stato Roberto Pruzzo, ex centravanti della Roma, il quale ha rivelato uno scoop di mercato che è una vera bomba: “So che il prossimo attaccante della Juventus sarà Osimhen. Me l’ha rivelato a Firenze una fonte affidabile, vicina all’entourage del nigeriano: loro sono sicuri di andare a Torino il prossimo anno”. Osimhen alla Juve ritroverebbe anche Cristiano Giuntoli, l’uomo che l’aveva portato a Napoli. Probabilmente è proprio lui l’aggancio tra giocatore e società.