Dopo la sconfitta contro la Salernitana, Maurizio Sarri non ha nascosto il pensiero legato alla Champions League visto che i 3 punti contro il Celtic risultano pesantissimo considerato che sarà una gara spartiacque per decidere il passaggio agli ottavi. Se da una parte c’è Sarri che non ha paura di giocarsela a viso aperto, dello stesso parere è Brendon Rodgers, allenatore del Celtic.

Rodgers: “Siamo delusi, ora la Champions”

“Non siamo stati abbastanza cinici ma i giocatori hanno dato tutto per arrivare alla vittoria. Loro si sono difesi bene, ma noi dobbiamo migliorare. Gol subito su palla inattiva? I calci d’angolo sono decisivi e possono farti vincere o perdere una partita”.

La prossima trasferta è quella di martedì sera contro la Lazio in Champions League…

“Sarà molto facile recuperare e preparare la partita. Alleno un gruppo di giocatori seri che oggi sono delusi dalla mancata vittoria. Non c’è tempo per pensarci, dobbiamo pensare a oggi, recuperare e preparare il match di martedì”. Queste le parole riportate da Lalaziosiamonoi.