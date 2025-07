Roma, a Gasperini piace un giovane talento del Real Madrid: Massara a lavoro per il talentino dei Blancos

Il Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti, non è soltanto una competizione calcistica tra i club più prestigiosi, è anche una sorta di vetrina che sta permettendo a tutte le squadre partecipanti di mettere in mostra i suoi giovani talenti. Anche il Real Madrid ha avuto modo di lanciare la sua stella. Si tratta di Gonzalo Garcia, autore già di due reti ed un assist in tre gare. Giocatore puntato sul mercato dalla Roma guidata da Gasperini.

Roma, occhi su Gonzalo Garcia delle Merengues

La notizia è stata lanciata in rete da Fichajes, sembrerebbe che il giocatore piace ad alcuni club europei ed attualmente il Leeds di Daniel Farke sarebbe in pole. Il club inglese, neopromosso in Premier League, avrebbe già avanzato un’offerta per il giovane talento di circa 20 milioni di euro. La Roma di Frederic Massara, stando a quanto riportato dal portale spagnolo, ha sondato il terreno per capire la fattibilità dell’operazione e avrebbe già fatto una grande offerta ma attende prima di ufficializzare alcune uscite e poi si concentrerà sul mercato in entrata.

Dura lotta per la Roma di Gasperini che, oltre al Leeds, dovrà affrontare anche il Sunderland di Enzo Le Fée e Florent Ghisolfi ha avuto dei contatti con il club madrileno per il classe 2004. Per ultima, anche la Real Oviedo di Santi Cazorla, tornata in Liga dopo tantissimi anni, ha avviato i primi contatti con i madrileni. La Roma non si perde d’animo e, in virtù delle difficoltà per arrivare al giocatore del Real, per l’attacco giallorosso sta valutando anche i profili come Mikautadze e Krstovic.