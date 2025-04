Roma, a Trigoria i giallorossi si preparano per il derby

A tre giorni dalla partita più importante di questo finale di stagione, la Roma continua a prepararsi per il derby.

Verso Lazio – Roma, ok per Pellegrini e Rensch

Come riporta LaRoma24.it, questa mattina Ranieri ha diretto i regolari allenamenti. Rensch è tornato pienamente in forma continuando ad allenarsi in gruppo. Stesso discorso per Pellegrini. Il capitano giallorosso ha recuperato dal duro colpo al polpaccio subito prima di Roma – Juventus.

Dunque per il derby la Roma potrà contare anche sul terzino olandese e sul suo capitano. I giallorossi puntano alla vittoria e al sorpasso in classifica.