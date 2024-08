Roma: Abdulhamid sbarca nella Capitale. Dentro Danso, fuori Abraham?

Giorni decisivi in casa Roma tra il mercato che sta per concludersi e la sfida di domenica sera contro la Juventus dopo il solo punto fatto in due partite tra Cagliari e l’Empoli. Non sono soddisfatti i tifosi, ma nemmeno Daniele De Rossi, che si aspettava qualcosa di più dai suoi ma anche dagli acquisti visto che per rinforzare la rosa serve ancora altro.

Roma, il punto sul mercato

Sbarcato ieri Abdulhamid per 2,5 milioni di euro, il tecnico giallorosso ora aspetta un difensore centrale, che potrebbe arrivare grazie ai soldi di Abraham, che ha detto sì al West Ham e al ritorno in Premier League. L’ultimo regalo però potrebbe essere un centrocampista, poichè uno tra Bryan Cristante ed Edoardo Bove(piace a Napoli e Paok) è destinato a lasciare la Capitale.