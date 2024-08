Abraham vicinissimo al West Ham | C’è l’accordo con la Roma, da limare i dettagli sull’ingaggio

Tammy Abraham è vicinissimo a salutare la Roma e trasferirsi in prestito al West Ham già nelle prossime ore. Dopo un’estate in cui il suo ruolo nella Roma è stato fortemente messo in discussione, ha capito di non far parte del progetto De Rossi e ha sondato eventuali opportunità. La sua prima scelta era il Milan, che però non ha affondato il colpo. Ora, vistosi sorpassato nelle gerarchie anche da Shomurodov, sembra essersi convinto della destinazione West Ham: la formula sarà il prestito con obbligo fissato a 22-23 milioni di euro. Gli Hammers non vogliono però garantirgli i 6 milioni che percepisce a Roma, ma l’accordo può arrivare per una cifra di poco inferiore.

La cessione di Abraham può sbloccare l’arrivo di Danso

Secondo quanto riportato da Il Tempo, le parti non sono distanti ed il giocatore non avrebbe problemi a tornare in Inghilterra. La partenza di Abraham permetterà ai giallorossi di provare a chiudere altri obiettivi fra cui il difensore centrale Kevin Danso, proveniente dal Lens, per il quale la Roma spenderà una cifra vicina ai 25 milioni.