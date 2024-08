Roma, offerta per Danso ancora troppo bassa | De Rossi spinge per chiudere

Da giorni ormai la Roma spinge per chiudere l’operazione Danso e regalare a De Rossi un nuovo difensore che si adatti al meglio alla sua idea di gioco. Serve passo, una gamba importante e fisicità per riuscire a pressare alto e a coprire anche la profondità in caso di perdita del possesso. E Kevin Danso ha tutte le caratteristiche del caso. Ma l’offerta della Roma non ha ancora accontentato i francesi.

Roma-Danso, offerta insufficiente rifiutata dal Lens | De Rossi spinge per chiudere in fretta

La richiesta di partenza del Lens era di 25 milioni di euro, diminuita un po’ nel corso della trattativa. Ora la Roma ha offerto il prestito a 1 milioni più un obbligo di riscatto condizionato fissato a 21,5 milioni di euro. Cifre o modalità non ritenute adeguate dal Lens, che ha rifiutato. Ora la Roma studia una nuova offerta, ma il tempo stringe e De Rossi ha estremo bisogno di rinnovare i suoi reparti. La Roma vorrebbe chiudere, e in fretta.