Roma, Danso è sempre più vicino | C’é l’accordo col giocatore, da limare la distanza col Lens

Prima del colpo di scena nella situazione Dybala, la Roma aveva programmato 4-5 acquisti per sopperire alla perdita della Joya e rinforzare la squadra nei reparti dove De Rossi lo ritiene necessario. E proprio ieri era rimbalzata la notizia del forte interesse giallorosso per Kevin Danso, imponente difensore centrale austriaco di proprietà del Lens, che nei piani di De Rossi completerebbe il reparto arretrato. Nel club francese Danso è arrivato proprio grazie a Ghisolfi, che nel 2021 lo acquistò dal Fortuna Dusseldorf intravedendo in lui quelle qualità che poi ha messo in mostra sia nel club che in nazionale.

Ghisolfi ha l’accordo con Danso, da limare la distanza con le richieste del Lens

Non a caso lo scorso anno è stato nominato miglior difensore della Ligue 1 e anche per questo era finito nel mirino dell’Atalanta, prima che la Dea virasse su Rodrigo Becao. Ora c’é la Roma su di lui, Roma che ieri si era avvicinata di molto alle richieste del Lens e che nelle prossime ore potrebbe sferrare l’affondo decisivo per il difensore. Per Danso i francesi chiedono una cifra vicina ai 25 milioni di euro, cifra che al momento la Roma non ha raggiunto, offrendo 20 più bonus. La distanza tra le parti non è così ampia e ciò che potrebbe fare la differenza è la volontà del giocatore di sposare il progetto giallorosso. Ghisolfi ha infatti trovato già l’accordo col suo entourage, e ora non resta che affondare il colpo col Lens.