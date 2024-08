Roma, Ghisolfi studia il piano per acquistare Assignon: i dettagli

Florent Ghisolfi, ds della Roma, considera da tempo il difensore francese del Rennes, Lorenz Assignon, il giocatore giusto per completare i laterali con Celik. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, il giocatore classe 2000, avrebbe trovato un accordo con il club francese, attuale proprietario del suo cartellino, per andarsene se arriverà un’offerta da 11 milioni di euro.

Roma, obiettivo Assignon

Il Rennes ha fissato il prezzo, aprendo anche alla possibilità del prestito con obbligo di riscatto. La Roma ha offerto 1 milione di prestito con riscatto a 10, mentre i francesi preferirebbero 2+9. Questa distanza è facilmente colmabile, ma da Trigoria è tutto fermo perché occorre prima chiudere qualche colpo in uscita. Se la situazione in uscita non si sbloccherà, sarebbe l’acquisto di Djaló a chiudere i colpi in entrata per la difesa giallorossa.