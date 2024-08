Roma, Ghisolfi al lavoro per rinforzare la difesa: nel mirino Badè del Siviglia

Ghisolfi pensa a Badè per la difesa in vista dell'inizio della stagione

Siamo entrati nella fase finale del mercato estivo, che è anche quella più calda. La Roma deve accelerare i tempi per gli ultimi rinforzi in vista della nuova stagione.

Roma, Ghisolfi punta Badè per la difesa giallorossa

Secondo “Il Corriere dello Sport”, in vista del prestito di Kumbulla, Florent Ghisolfi è al lavoro per regalare al tecnico Daniele De Rossi un altro difensore. Il nome più chiacchierato nelle ultime ore è Loic Badé del Siviglia. Il quotidiano aggiunge anche che gli andalusi avrebbero recentemente rifiutato un’offerta da 15 milioni di euro per il giocatore da parte dello Stoccarda.