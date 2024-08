Roma, trovato l’accordo con l’Espanyol per il prestito di Kumbulla

La Roma prova a sistemare il fronte cessioni. Un giocatore in uscita in difesa è quello di Marash Kumbulla che secondo Fabrizio Romano sarebbe molto vicino ad approdare all’Espanyol in prestito. Il difensore che nell’ultima stagione ha giocato al Sassuolo, non rientra nei piani di De Rossi. Le due squadre hanno trovato l’accordo, e proveranno a chiudere gli ultimi dettagli nelle prossime ore.