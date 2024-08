Roma, tegola per De Rossi | Le Fèe salta la Juve

Pessime notizie in casa Roma. La sconfitta in casa contro l’Empoli non è l’unica nota negativa delle ultime ore a Trigoria. Dall’infermeria, infatti, si è riscontrato un problema abbastanza serio per il nuovo acquisto di questa sessione di mercato Enzo Le Fée.

Le Fée salta Juve-Roma, ecco quanto starà fuori

Il centrocampista ex Rennes resterà fuori dal rettangolo verde per almeno due settimane e spera di esserci al rientro dalla sosta nella trasferta di Genova mentre, ovviamente, salterà la partita dello Stadium contro la Juve.