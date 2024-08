Roma, il West Ham fa sul serio per Abraham | Recapitata la prima offerta a Ghisolfi

La Roma ha bisogno di cedere per completare il mercato in entrata per De Rossi. La trattativa per Zalewski al PSV è avviata ma non definita, e il tempo stringe. Il giocatore “fuori dal progetto” che pesa di più a bilancio è Tammy Abraham, la cui cessione libererebbe spazio per almeno altri due acquisti. E oggi per lui è arrivata alla Roma un’offerta dal West Ham. Il club inglese ha fatto un’offerta vicina ai 20 milioni di euro alla Roma, che ci sta pensando. Ma l’ostacolo maggiore nell’operazione è l’ingaggio del ragazzo.

Abraham-West Ham, ostacolo ingaggio | La Roma pensa a Fernandez Pardo e Ngonge per sostituirlo

Abraham infatti dovrebbe abbassare leggermente le proprie pretese economiche per entrare a far parte del progetto Hammers, e la trattativa procede tra l’entourage del giocatore e la società inglese. In caso di cessione di Abraham, la Roma vorrebbe puntare su Fernandez-Pardo, giovane attaccante classe 2005 del Gent. Non tramonta l’idea Ngonge, che piace per la sua duttilità.