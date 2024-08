Roma, il PSV vicino a Zalewski | Trattativa aperta, ecco le richieste giallorosse

La Roma è stata, ed è ancora, una delle squadre più attive del calciomercato estivo. Ma se da una parte Ghisolfi è riuscito a chiudere acquisti importanti, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico, ciò che più l’ha messo in difficoltà è stata la necessità di cedere alcuni giocatori non considerati più parte del progetto tecnico. E’ il caso di Nicola Zalewski, giovane e con un valore di mercato relativamente alto, soprattutto se si considera il contratto a scadenza nel 2025, per cui la Roma attende da tempo un’offerta. E l’occasione nella giornata di ieri è arrivata, il PSV ha palesato il proprio interesse per il giocatore e la trattativa è iniziata.

Roma, il PSV vuole Zalewski | Ghisolfi chiede 12 milioni, pista molto calda

La Roma punta a monetizzare il più possibile e chiede agli olandesi una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Il PSV non è intenzionato a soddisfare in toto la richiesta, ma c’è margine di trattativa per un accordo che convenga a entrambe le parti. Un’ipotesi potrebbe essere quella dell’inserimento di alcuni bonus per arrivare alla doppia cifra, un’altra quella dell’inserimento di una possibile percentuale sulla futura rivendita, ma in ogni caso la pista è calda e il PSV spinge forte per prendere l’esterno sinistro polacco. Per la Roma sarebbe inoltre una plusvalenza piena, dato che Zalewski è un prodotto del settore giovanile