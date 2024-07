Roma, Ghisolfi interessato a Fernandez-Pardo: i numeri del giovane talento

Ghisolfi pensa a come migliorare l'attacco giallorosso in vista della prossima stagione

L’obiettivo della Roma per questo calciomercato estivo, sarebbe quello di trovare rinforzi in attacco per migliorare la squadra di Daniele De Rossi in vista della prossima stagione.

Roma, nel mirino Fernandez-Pardo del Gent

Per questo motivo, secondo quanto riportato da “Il Tempo”, nel taccuino del DS Florent Ghisolfi sarebbe finito anche l’esterno sinistro belga Matias Fernandez-Pardo, classe 2005 del Gent. Attualmente, le richieste del club belga per cedere il calciatore si aggirano intorno ai 10 milioni di euro. In questa stagione, Matias Fernandez Pardo ha brillato mettendo a segno 10 gol e fornito 2 assist in 31 partite.