Roma, Abraham: “Pronto a tornare, ci aspetta un gran finale di stagione”

Tammy Abraham è finalmente tornato nei convocati della Roma in occasione della partita vinta col Sassuolo, 287 giorni dopo l’ultima volta. Il 4 giugno 2023 durante Roma-Spezia ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, costringendolo a un’operazione e a una lunga riabilitazione. L’attaccante inglese è carico e pronto a tornare in campo dopo la sosta delle nazionali.

Il messaggio di Abraham: “Mi aspetta un gran finale di stagione”

Questa mattina sui canali social della Roma un video girato a Trigoria per pubblicizzare l’amichevole che si svolgerà in Australia, a Perth, contro i prossimi avversari in Europa League dei giallorossi, ovvero il Milan. Abraham esorta i tifosi della Roma in Australia a venire a vedere la partita del 31 maggio. Queste le sue parole: “Ciao amici australiani. Sono quasi pronto a tornare. Mi aspetta un gran finale di stagione, poi sarò pronto per la partita di Perth, non perdetevela. Non vedo l’ora di incontrarvi. Vi aspetto tutti il 31 maggio all’Optus Stadium“.