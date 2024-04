Roma, Abraham torna titolare dopo quasi un anno | Le ultime dall’Olimpico

L’ultima volta che Tammy Abraham è partito titolare risale a 323 giorni fa, quasi un anno intero, da quando il suo ginocchio si è rotto durante il secondo tempo di Roma-Spezia del 4 giugno 2023.

Roma, il ritorno di Abraham

Dopo l’infortunio qualcosa è cambiato. Infatti, nessuno si sarebbe aspettato che Abraham restasse per il terzo anno consecutivo nella squadra giallorossa, essendo l’indiziato numero uno a cadere vittima dell’altare delle plusvalenze. Secondo la Gazzetta dello Sport, ad oggi invece tutto è diverso per Tammy, se non altro perché finalmente tornerà in gioco da titolare.