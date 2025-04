Manu Koné è un giocatore importante per la Roma. Nonostante il periodo non troppo brillante delle ultime settimane, la società ha preso atto delle sue qualità. A Roma sanno che è destinato a diventare uno dei migliori centrocampisti nel calcio a livello mondiale.

Roma, Kone al centro del progetto

Il giocatore è diventato un elemento fondamentale per la squadra di Ranieri e, vista la qualità e la tecnica messa in campo, è finito nel mirino di grandi squadre come il Paris Saint-Germain. Il club romano non ha intenzione di perderlo, vorrebbe metterlo al centro del progetto ed evitare che il giocatore possa andare via.

La Roma valuterà Koné anche in questo finale di stagione, dove è stato chiamare a dare risposte importanti a partire dal match di domenica contro l’Inter. La Roma andrà a San Siro per fare punti. Il francese è stato acquistato per 18 milioni più 2 di bonus, ma in questo momento, viste le prestazioni tenute da inizio stagione, vale già il doppio. È valutato intorno ai 40 milioni di euro ma il prezzo del cartellino, molto probabilmente, salirà.