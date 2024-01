Roma-Atalanta, le scelte di Mourinho e Gasperini | Le formazioni

Solito 3-5-2 per José Mourinho. Il tecnico portoghese, complice l’emergenza nel reparto difensivo, si affida ancora a Mancini, Cristante e Llorente. In mezzo al campo spazio per Bove, Paredes e Pellegrini, sostenuti da Kristensen e Zalewski sulle fasce. In avanti la coppia composta da Dybala e Lukaku.

Bergamaschi in campo con il 3-4-1-2. Torna titolare Carnesecchi. Terzetto difensivo con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Mediana con Ederson e De Roon, supportati da Zappacosta e Ruggeri sulle corsie laterali. In avanti, alle spalle della coppia d’attacco composta da Mirančhuk e De Ketelaere, dentro Koopmeiners.

Le probabili formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Mirančhuk, De Ketelaere. All. Gasperini.