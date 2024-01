Roma-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Avversario ostico per la Roma di Mourinho che dovrà ospitare l’Atalanta all’Olimpico. È un vero e proprio scontro diretto per un posto in Champions League con i bergamaschi a quota 29 punti in classifica e i giallorossi a 28 a pari merito con il Napoli. Il big match sarà visibile sulla piattaforma di DAZN domenica 7 gennaio alle ore 20:45.

Probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca. All. Gasperini