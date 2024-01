Materazzi sicuro: “Huijsen alla Roma? Se chiama Mourinho bisogna correre”

Intervistato a Sportitalia, Marco Materazzi, ex capitano dell’Inter ed ex calciatore di Josè Mourinho, ha commentato l’arrivo di Huijsen alla corte di Josè Mourinho. Questa la domanda posta all’ex calciatore e campione del Mondo della formazione di Lippi.

Materazzi: “La Roma ha poco margine per fare mercato”

“Come ti spieghi la scelta di Huijsen alla Roma da parte di Mourinho? “Penso che sia stato un colpo dettato dalla necessità di avere un difensore. Da quel che so la Roma avrà poco margine di manovra in questa sessione di mercato. Sicuramente Mou conosce molto bene il ragazzo. Trattativa impostata da Mou? Quando chiama José bisogna correre, poi arrivi in una piazza incredibile. A parte l’Inter è una delle più calde, è pesante perché hai un allenatore molto esigente ma la posta in palio è altissima per la qualificazione in Champions”.